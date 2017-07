Secção: Atualidade

Carlos Adaixo quer eleger «vozes contraditórias nos locais certos»

Tempo de leitura: 1 m

Carlos Adaixo considera que o «resultado mínimo desejável» é eleger elementos da lista independente “Guarda em Primeiro” para a Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. «É preciso ter vozes contraditórias nos locais certos», afirmou o candidato, que apresentou hoje as suas listas à autarquia e à Assembleia Municipal.

À Câmara concorrem com Carlos Adaixo, por esta ordem, a professora Isabel Fonseca, a advogada Paula Camilo, o professor do IPG José Carlos Alexandre, que também coordena o programa da candidatura, o empresário Raúl Araújo, a professora Luísa Fernandes, e o empresário José Jorge. A lista fica completa com Maria Salete Vaz, Ivan Teixeira e Jorge Casanova.

À Assembleia Municipal, o movimento candidata Henrique Monteiro, Elsa Silva, José Carlos Breia Lopes, Henrique Fernandes, Luísa Almeida, Filipe Reis, António Monteiro, Bruno Neves, Emília Costa e Maria Manuela Mascarenhas, entre outros.

Finalmente, Pedro Narciso concorre à Junta de Freguesia da Guarda com Jorge Noeme, Carla Freire, Adelino Guerra, Cláudia Guedes, Eduardo Santos, Sabrina Matos, Carlos Jesus, Paula Carvalhosa, entre outros. Os candidatos às Juntas de Freguesia pelo movimento “Guarda em Primeiro”, apoiado pelo CDS-PP, MPT e PPM, serão divulgados nos próximos dias. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.