Câmara arrancou gradeamento colocado pela Associação Comercial da Guarda em parque de estacionamento

Os ânimos estiveram exaltados hoje, ao final da manhã, junto à sede da Associação Comercial da Guarda.

A ACG vedou na segunda-feira o acesso ao parque de estacionamento situado nas traseiras e hoje a Câmara da Guarda foi ao local arrancar o gradeamento colocado à entrada do espaço, alegando que tem direitos sobre aquela área por ter tomado posse administrativa do parque de estacionamento. A situação gerou alguma confusão e a PSP foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.

Quem não se conforma com esta intervenção é Miguel Alves, presidente da ACG, que se disse «chocado» com a atitude da autarquia. «Não podemos admitir nem deixar que a Câmara mexa em propriedade privada sem autorização nem autoridade para tal», critica o dirigente, que sustenta que a propriedade do terreno é da Associação Comercial porque o protocolo antigo com a autarquia não entrou em vigor.

A representar o município estiveram Carlos Chaves Monteiro, vice-presidente, e o vereador Sérgio Costa, que deixaram o local quando O INTERIOR chegou, pelo que não foi possível recolher declarações. Entretanto, Miguel Alves garantiu que o local vai ser novamente vedado.