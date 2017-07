Secção: Atualidade

José Carlos Alexandre, Paula Camilo e José Jorge na lista de Carlos Adaixo à Câmara da Guarda

O movimento independente “Guarda em Primeiro” apresenta hoje as listas à Câmara e Assembleia Municipal.

Carlos Adaixo concorre à presidência da autarquia e leva consigo José Carlos Alexandre, professor do IPG e colunista de O INTERIOR; Paula Camilo, advogada, ex-adjunta do então secretário de Estado da Agricultura Álvaro Amaro e antiga dirigente distrital do PSD da Guarda, o empresário José Jorge, militante histórico do CDS-PP, e Jorge Casanova, professor do IPG, entre outros candidatos.

À Assembleia Municipal, a lista liderada por Henrique Monteiro, presidente da concelhia e da distrital do CDS-PP, inclui nomes como a professora Isabel Fonseca, esposa do candidato do PSD à Junta de Freguesia dos Trinta há quatro anos, Carlos Jesus; Bruno Neves, dirigente da Juventude Centrista, o médico Henrique Fernandes e o professor José Carlos Breia Lopes, que se demitiu recentemente da concelhia da Guarda do PSD e é colunista de O INTERIOR.