Jogo com o União da Madeira terminou empatado 1-1, mas serranos não tiveram a pontaria afinada nas grandes penalidades

Penáltis afastam Sp. Covilhã da Taça da Liga

Covilhanenses foram superiores aos insulares mas falharam na hora da decisão

O Sp. Covilhã foi afastado da Taça da Liga no domingo, logo no encontro inaugural da primeira fase do troféu. A jogar em casa, os serranos empataram 1-1 com o União da Madeira e foi necessário recorrer aos penáltis para se apurar o vencedor do jogo. A sorte sorriu aos insulares, que concretizaram quatro grandes penalidades contra três dos locais e seguem em frente na competição.

Os visitantes entraram a ganhar. Na sequência de um livre, Júnior cruzou para a área, Flávio não concretizou à primeira e Gonçalo, na recarga, inaugurou o marcador no primeiro minuto da partida perante uma defesa covilhanense lenta. Pouco depois foi Micael quem rematou ao lado, mas os “leões da serra”, com vários jogadores indisponíveis e apenas quatro suplentes no banco, refizeram-se do susto inicial e deram a volta ao jogo. Os locais assumiram o controlo da partida, aumentaram a pressão e foram mais acutilantes face a um adversário que se retraiu. Aos 17’, Bruno Rebocho assinalou grande penalidade por falta na área de Allef sobre Seidi. Na conversão, Bilel fez um remate muito denunciado, à figura, e desperdiçou a possibilidade de empatar. Após a meia hora, o União aproximou-se algumas vezes com perigo da área do Covilhã, mas antes do intervalo foram os serranos novamente a assustar, numa jogada de insistência.

No segundo tempo a toada manteve-se, com o Covilhã entrar com grande ímpeto ofensivo e a manter maior posse de bola. Um domínio que foi premiado aos 48’, quando Seidi estabeleceu a igualdade com rematou cruzado da direita. Os insulares conseguiram equilibrar o encontro, só que nos últimos minutos os locais tornaram-se agressivos na pressão e instalaram-se junto à área adversária, sem conseguir nenhuma situação flagrante. A igualdade manteve-se até ao final e, na lotaria das grandes penalidades, o Sp. Covilhã marcou três (Seidi rematou ao lado e o guardião Tony defendeu uma) e o União concretizou quatro (o guarda-redes São Bento parou um penálti) garantindo a continuidade na prova.