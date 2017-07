Secção: Cultura

A pop nacional tem encontro marcado no “Mêda +”

Tudo a postos para a oitava edição do festival “Mêda +”, que começa hoje naquela cidade do distrito da Guarda. Os cabeças de cartaz deste ano são os Best Youth, Mundo Cão e Sensible Soccers.

Os Sensible Soccers atuam esta noite, a primeira de três, no recinto da Santa Cruz

Com entrada livre, campismo gratuito e inteiramente dedicado às bandas nacionais, o evento é organizado desde 2010 pela Associação Juvenil Mêda +, no recinto da Santa Cruz. Simbolicamente, o festival arrancou ontem com um concerto para os mais pequenos e a tradicional receção aos campistas, em que a orquestra sinfónica dos centros de formação musical da Mêda, Trancoso, Aguiar da Beira e Moimenta da Beira reinterpretou alguns dos melhores álbuns da história do rock. O som será outro a partir das 22 horas de hoje. A primeira noite contempla as atuações de Nice Weather For Ducks, First Breath After Coma, Sensible Soccers e DJ Francisco Cunha. Amanhã o palco será de The Twist Connection, Keep Razors Sharp, Mundo Cão e DJ Katy Spikes, enquanto no último dia, sábado, tocam Quinta Feira 12, Trêsporcento, Best Youth e Nuno Lopes.

Após experiências bem sucedidas nas edições mais recentes, o “Palco no Parque” volta a ser montado no parque municipal da cidade para proporcionar concertos a partir das 16 horas. A abertura cabe aos Ana e Gobi Bear (hoje), seguindo-se os projetos Few Fingers e Surma (amanhã) e Captain Boy e We Bless This Mess (sábado). O festival de Verão mais antigo da região tem um orçamento de cerca de 50 mil euros e conta com o apoio do município e da Junta de Freguesia da Mêda euros. Criado em 2010, do historial do “Mêda +” fazem parte as atuações de grupos como os X-Wife, Mão Morta, Fonzie, Supernada, Wraygunn, Diabo na Cruz, Linda Martini, Capitão Fausto, Glockenwise, d3o, Fitacola, Tara Perdida, Paus ou Orelha Negra, entre muitos outros. Na edição de 2016 cerca de 7.500 pessoas terão passado pelo recinto da Santa Cruz, de acordo com a organização.