Se fica por cá nestas férias e quer aproveitar o tempo ou refrescar-se, a região tem sítios magníficos para ir a banhos e espairecer. O INTERIOR deixa-lhe aqui algumas sugestões.

Ir de férias cá dentro

Praia fluvial de Aldeia Viçosa

Localiza-se na margem direita do Mondego, a jusante da barragem do Caldeirão e em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. Banhada pelo maior rio que nasce e desagua em território nacional, esta praia fluvial é dotada de diversos equipamentos: parque de estacionamento, parque de merendas, espaço de grelhadores, bar, campo de jogos, escorrega aquático, espaço infantil, passadiços nivelados e relvados com sombras naturais.

Praia fluvial do Vale do Rossim

Em pleno coração da Serra da Estrela, mais concretamente nas Penhas Douradas, e junto ao maior vale glaciar da Europa, o Vale do Rossim é a praia fluvial mais alta do país, pois situa-se a uma altitude média de 1.437 metros. Além de poder refrescar-se naquelas águas cristalinas, tem a possibilidade de realizar várias atividades de lazer como canoagem, rappel, slide e passeios de moto quatro e pedestres.

Praia fluvial de Valhelhas

É a zona de lazer mais famosa da região e o local de veraneio de muitos covilhanenses, guardenses e belmontenses. Tem um parque de campismo e disponibiliza um parque de merendas, campo de jogos, sanitários, rampa de acesso à água para deficientes motores, área relvada, além de inúmeras zonas de sombra. Com Bandeira Azul, a praia aproveita o curso do Rio Zêzere e nos fins-de-semana de verão há animação pela noite fora com espetáculos musicais.

Praia fluvial de Loriga

A praia fluvial de Loriga (Seia) situa-se a cerca de 800 metros de altitude, ao lado da estrada nacional 231. Com Bandeira Azul, está localizada num vale glaciário e as suas águas, para além de serem puras e cristalinas, também são um pouco frias. Este espaço tem várias infraestruturas, como um parque de estacionamento, parque infantil e de merendas, percursos pedonais, solário, posto de turismo, entre outras.

Praia fluvial da Reboleira

É a praia fluvial mais recente na região. Situada a oito quilómetros de Manteigas, a zona balnear é banhada pelo Zêzere e integra o conjunto de equipamentos de lazer do Skiparque, em Sameiro. O visitante pode fazer esqui ou snowboard na pista sintética, acampar ou pernoitar numa das casas de xisto ali existentes. Há ainda bares de apoio, um espaço comercial com venda de produtos da região e um parque aventura.

Piscinas para todos os gostos

Há diversos equipamentos de lazer na região para escapar ao calor ou simplesmente divertir-se com a família e os amigos.

São as piscinas municipais existentes em todos os concelhos das Beiras e Serra da Estrela e que oferecem boas condições para relaxar em tempo de estio e poucos minutos de casa. A mais surpreendente continua a ser a piscina-praia da Covilhã (na foto). O espaço é uma área lúdica e desportiva cuja piscina tem ondas artificiais, havendo ainda uma área de solário e recreio, zona de serviços, balneários, duche interior e exterior, bar com esplanada, posto de primeiros-socorros. Em julho e agosto, em diversos dias da semana, serão programadas atividades de animação e haverá hidroginástica diariamente (sempre às 17 horas).