Secção: Atualidade

A23 cortada devido ao fogo

Tempo de leitura: 1 m

O incêndio que fustiga ao longo dos últimos dias o concelho de Mação (Santarém) levou novamente ao corte da A23, no nó de Envendos.

Já durante a tarde de hoje a aldeia de São José das Matas (Mação) esteve cercada pelo incêndio que lavrava em três frentes no concelho do distrito de Santarém, tendo estado cortados todos os acessos à aldeia.

O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 16h50 desta quarta-feira estavam no terreno a combater o fogo, 1120 operacionais, apoiados por 354 meios terrestres e 10 meios aéreos.

Ainda no distrito de Castelo há neste momento mais dois incêndios ativos, um na freguesia de Santo André das Tojeiras (Castelo Branco), a lavrar também desde domingo e mobiliza 428 operacionais, 144 meios terrestres e cinco operacionais. Na Sertã há um outro, com 110 homens no combate às chamas, apoiados por 31 meios terrestres e 2 meios aéreos.

Entretanto, a Unidade de Saúde de Castelo Branco anunciou o alargamento do horário de atendimento nos centros de saúde de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Sertã, devido aos incêndios que afetam os três concelhos.