Secção: Política

Enfermeiro lidera a lista à Junta de Freguesia da Guarda pela candidatura “Guarda em Primeiro”

Pedro Narciso quer Junta de Freguesia que se afirme

«Se a Junta não se afirmar possivelmente poderá ser colocada em causa», alerta Pedro Narciso

A candidatura “Guarda em Primeiro”, liderada por Carlos Adaixo, apresentou na segunda-feira o candidato à Junta de Freguesia da Guarda. Trata-se de Pedro Narciso, 36 anos, natural da cidade e enfermeiro no Centro Hospitalar Cova da Beira há 13 anos.

A apresentação decorreu no Jardim dos Delírios, junto ao Bairro da Caixa, onde o candidato à Junta viveu até aos 10 anos. «Guardo algumas memórias sobre este espaço, que era vivenciado de forma completamente diferente e que também tem muito a ver com a maneira como nós pensamos sobre a cidade», afirmou Pedro Narciso, que considera que chegou «a hora de também contribuir para que a Guarda fosse discutida». «A Junta de Freguesia tem que se afirmar e é necessário haver uma delimitação clara de funções», relativamente à Câmara, porque se assim não for «possivelmente pode ser colocada em causa», alerta o cabeça-de-lista. Na sua intervenção, o candidato deixou clara a intenção de ouvir os cidadãos, pois é preciso inverter o «sistema de castas, onde quem está num patamar superior é que decide os destinos de todos aqueles que votaram».

Carlos Adaixo também aproveitou a ocasião para dizer que o estado em que se encontra o Jardim dos Delírios é a prova que «o problema da Guarda» não é a falta de equipamentos: «Os que temos, por agora, são capazes de ser suficientes. O problema que se coloca é claramente a questão da população, que vai faltando, e o facto de não se investir na recuperação dos equipamentos que já possuímos», sustentou o cabeça-de-lista do movimento “Guarda em Primeiro”, segundo o qual o presidente da Câmara tem feito «um pouco jus a essa questão da reabilitação, muitas vezes no sítio errado». Na sua opinião, o exemplo disso é a requalificação da Rua do Comércio, uma intervenção que «não era necessária, assim como também não era necessário meter lá uma placa a dizer que o autarca esteve lá a reinaugurar a rua».

Carlos Adaixo gostaria de ver essa placa no Jardim dos Delírios, onde «havia uma justificação para os euros que se gastaram». O candidato à Câmara garante que, tal como este espaço, existem outros na cidade «que estão esquecidos». Por sua vez, Henrique Monteiro, candidato à Assembleia Municipal e líder do CDS, sublinhou que «o abandono exige sempre um esforço maior de requalificação» e que «a manutenção regular preservaria o espaço, permitiria a utilização dos utentes e evitaria uma futura requalificação de todo esta área que está completamente abandonada». Na segunda-feira, Carlos Adaixo anunciou ainda que o guitarrista Rogério Pires será o presidente da comissão de honra da candidatura.