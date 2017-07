Secção: Em Foco

A degradação do espaço inaugurado em 2007 é cada vez mais evidente e já gerou uma petição na internet

Falta manutenção no Parque Urbano do Rio Diz

A relva está seca e o lago está coberto de plantas

Tinha tudo para ser o melhor espaço de lazer da Guarda, mas já não tem. A falta evidente de manutenção do Parque Urbano do Rio Diz salta à vista até dos mais desatentos. Nos últimos meses tem-se assistido à degradação do espaço inaugurado em 2007, no âmbito do programa Polis. A relva não é mais verde, está seca e o espelho de água deixou de existir, pois o lago está sujo e cheio de plantas. Mas se falta limpeza e manutenção, já foram alcatroados alguns percursos, o que, segundo o Plano Pormenor do parque, não é permitido.

O arquiteto António Saraiva fez parte da elaboração do regulamento e avisa que esse documento «está a ser violado», pois o que foi acordado é que «para além das áreas impermeáveis, previamente decididas, não podia haver outro pavimento com esse fim». Para o antigo diretor-executivo da sociedade PolisGuarda, tem-se assistido «a uma falta de atenção e cuidado», considerando que o parque urbano não é «o espaço mais indicado para a elaboração de alguns eventos, como a FIT, devido à dimensão, montagem e desmontagem de infraestruturas que danificam o espaço». «Este “show off” prejudica», afirma António Saraiva. O Parque Urbano do Rio Diz há muito que faz as delícias dos guardenses. Na sua inauguração, no dia em que a cidade celebrava 808 anos, não faltou pompa à circunstância, com a cerimónia presidida por Nunes Correia, então ministro do Ambiente.

Embora demorada, a obra permitiu a requalificação de 18 hectares nas margens do rio Diz, numa intervenção que custou oito milhões de euros. Desde então tornou-se um pólo de atração também para pessoas de fora, sobretudo caravanistas e espanhóis. «Agora, com o espaço totalmente degradado, receio que este ex-libris da cidade deixe de o ser. A sua mensagem já não passa», lamenta António Saraiva. As queixas dos utilizadores têm sido frequentes e muitos já deixaram de ir ao parque na zona baixa da cidade. Quem o confirma é o proprietário do café “O Lago”, junto ao semi-coberto. Segundo Miguel Alves, «neste momento o parque já não é atractivo e incomoda quem por aqui passa». Em 2016, o empresário acordou com a autarquia a concessão do espaço por cinco anos. «Costumávamos ter jantares de grupo e eventos e este ano não conseguimos», critica, acrescentando que «criámos expetativas e estão a sair completamente ao lado».

No ano passado, em maio, o lago chegou a ser limpo para a FIT e desde essa altura, refere Miguel Alves, «ficou ao abandono». «A FIT destruiu o espaço e atropela a zona da concessão», considera o empresário, que fala ainda de «escavações que comprometem a acessibilidade ao bar». Dadas as circunstâncias, Miguel Alves diz não ter alternativas que não sejam rescindir o contrato com a Câmara da Guarda, alegando «falta de condições para podermos continuar» porque a autarquia «não cumpriu com a manutenção do espaço».

Organização da FIT degradou o parque

Questionado sobre esse assunto, o presidente da Câmara reconhece que esta situação se deve ao facto de se ter «demorado demasiado tempo a desmontar a FIT», mas garante que «está tudo previsto», estando já a em curso a requalificação do parque urbano.

Segundo Álvaro Amaro, «estamos a tornar o parque mais acessível para todos, mais verde com novos sistemas de regas e a plantação de árvores, e com e melhores equipamentos», estando prevista a substituição dos equipamentos medicalizados. Quanto à sujidade do lago, o edil adianta que se deve a «um problema estrutural» e que «nos próximos tempos» será apresentada uma solução. «O lago tem que ter outra fruição e outra beleza, e há uma solução técnica para lhe dar mais vida», adiantou o edil, comprometendo-se a «resolver o problema». No entanto, António Saraiva avisa que o município «não se pode esquecer de zelar» pelo espaço. «Devia dar continuidade, em vez de o deixar degradado naquelas condições. Foi o atual presidente da Câmara que o deixou naquele estado e espero que olhe de imediato e o devolva à cidade», sublinha.

Entretanto, na internet há também uma petição para que seja efetuada a limpeza do lago do parque, onde é referido que «nos últimos meses tem-se observado a deterioração do lago, que é parte integrante da valência de lazer e desportiva» do Parque Urbano do Rio Diz. O INTERIOR falou também com alguns utilizadores do espaço que reforçaram a ideia de que o local não está tratado. Edgar Inocêncio diz mesmo que «não tem manutenção nenhuma porque venho para cá todos os dias e não vejo ninguém a fazer manutenção», o que faz com que «as pessoas não fiquem com uma boa impressão. Em vez de relva temos palha, caminhos por arranjar, tampas partidas, falta água nos bebedouros…perde-se a vontade de vir», acrescentou.

Já Isabel Vieira, também utilizadora, refere que, «quando acaba o calor, geralmente acaba a manutenção mais periódica do parque», mas lembra que «as pessoas não utilizam o parque só no verão». A técnica de segurança e higiene aponta «imensos perigos» no espaço. Por sua vez, Miguel Alves natural do distrito, mas residente em França, reconhece que o parque «tem boas sombras e é agradável», no entanto, «a pista para correr precisava de ser composta e as estruturas para fazer desporto estão um pouco degradadas».

Ainda no final da semana, posteriormente à passagem de O INTERIOR pelo parque Polis, começaram a ver-se alguns trabalhos de manutenção do local e de limpeza do lago.

Momentos insólitos no Parque Urbano do Rio Diz

A falta de manutenção do Parque Urbano do Rio Diz tem saltado à vista de todos e gerado algumas críticas.

O estado de abandono também já fez algumas “vítimas”, como demonstram estas fotos. Na passada semana, uma senhora caiu numa caixa de infraestruturas básicas enquanto caminhava porque a tampa partiu-se no momento em que passava. Mais insólito foi a presença de um campista, também na semana passada, no parque. O indivíduo “armou” literalmente a tenda e passou a noite de sábado nesta zona de lazer onde é proibido acampar.