Incêndios fustigam distritos de Castelo Branco e Santarém

Os dois incêndios de maior dimensão no distrito de Castelo Branco permanecem ativos. O fogo, que tem estado a consumir a zona da Sertã e que já se estendeu aos concelhos de Mação e Proença-a-Nova, teve início no domingo, pelas 13h47, na localidade de Mosteiro de São Tiago. Neste momento, de acordo com informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional da Proteção Civil, encontram-se no local 1.074 operacionais, apoiados por 324 veículos e 11 meios aéreos. Entretanto, uma dezena de aldeias de Mação receberam ordem para ser evacuadas e as chamas levaram à retirada de cerca de 200 pessoas. Há registo de vários feridos ligeiros e de casas, máquinas e explorações agrícolas que arderam. O fogo que deflagrou no Vale do Coelheiro, às 17h55 de domingo, já passou para Vila Velha de Rodão e está a ser combatido por 450 operacionais, 143 veículos e seis meios aéreos.