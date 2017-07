Secção: Atualidade

"Sabugal, Surpreenda os Sentidos" continua na cidade raiana

O evento “Sabugal, Surpreenda os Sentidos” prossegue hoje no Largo do Castelo e no Largo de Alcanizes.

Há um mercado com produtos locais, tasquinhas, pequenas encenações, performances circenses, animação musical e infantil. Hoje, o grupo de teatro Anel de Pedra apresenta “Trocas na Praça” (19h30), Bruno Pato dá um concerto e à noite (22 horas) a dupla Bruno Nogueira e Manuela Azevedo sobem ao palco montado no interior do castelo para o espetáculo “Deixem o Pimba em Paz” – ontem atuou a fadista Gisela João.

O segundo dia da iniciativa organizada pela autarquia termina com “Baile dos Candeeiros”, pelos Radar 360º. “Sabugal, Surpreenda os Sentidos” realiza-se anualmente no centro histórico da cidade raiana e pretende homenagear esta terra de fronteira e a riqueza das suas memórias e tradições, sem esquecer a emigração.

Segundo a autarquia, a edição de 2017 propõe «uma nova visão e uma incursão a estas temáticas através de uma perspetiva contemporânea». O evento termina no domingo com o “One Man Show” de Herman José e a reposição do espetáculo “Viagens de Ida e Volta” , pela companhia Chapitô.