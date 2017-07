Secção: Atualidade

65ª vítima do incêndio de Pedrógão Grande morreu atropelada a fugir do fogo

O número de mortos do incêndio de Pedrógão Grande será 65 e não 64, como tem sido contabilizado até agora pelas autoridades.

A notícia é publicada no “Expresso” deste sábado, que acrescenta à lista dos 64 óbitos o nome de Alzira Costa, viúva residente em Senhora da Piedade, que foi atropelada quando fugia ao fogo. Ao semanário, a filha da vítima diz que a mãe fugiu para ir ter com as vizinhas. «Levava uma lanterna, o telemóvel e o dinheiro que tinha em casa e foi encontrada na estrada, com a cabeça e o braço partidos», disse.

Na altura, o autor do atropelamento fugiu, mas a filha de Alzira Costa terá sido informada que a GNR já identificou o responsável. Por trás da não inclusão de Alzira Costa na lista de mortos apresentada pelo Governo estará o facto de a viúva não ter morrido por inalação de fumos nem por queimaduras. Porém, entre os 64 óbitos anunciados pelas autoridades há pelo menos uma caso em que a vítima também morreu num acidente rodoviário.

Trata-se de Gonçalo Conceição, bombeiro de Castanheira de Pera, que ficou gravemente ferido na sequência de um choque entre duas viaturas enquanto combatia o incêndio na madrugada de 18 de junho. Viria a morrer a 19 de junho, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Além de adiantar que, entre os 200 feridos que a tragédia causou, 14 ainda estão hospitalizados, o “Expresso” publica ainda uma lista com os nomes das 65 vítimas mortais do incêndio. A lista foi elaborada pelo próprio jornal, que viu ser-lhe negado um pedido para divulgação da lista oficial, com o Ministério da Justiça a alegar que esta se encontra sob segredo de justiça.

Neste momento, o Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria leva a cabo um inquérito-crime para poder apurar as causas do incêndio e o procedimento das autoridades enquanto este deflagrava.