Vítor Pereira apresentou recandidatura

Vítor Pereira oficializou hoje a sua recandidatura à Câmara da Covilhã. O local escolhido para o anúncio foi o largo atrás da Câmara Municipal e não foi «ao acaso», pois se o socialista conseguir um segundo mandato à frente da autarquia covilhanense pretende «revitalizar o centro histórico e o comércio local», bem como lançar um programa de bolsas de habitação social jovem.

Com o lema "Covilhã, mais futuro", Vítor Pereira quer afirmar a cidade neve como «principal motor de desenvolvimento regional» e torná-la «mais moderna e mais dinâmica».

Na sessão foi ainda apresentado o candidato Assembleia Municipal, que será João Casteleiro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira, e os candidatos às Juntas de Freguesia.

A apresentação de Vítor Pereira como candidato à Câmara da Covilhã contou com a presença do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, António Vieira da Sila e de Hortense Martins, deputada eleita pelo PS pelo distrito de Castelo Branco.