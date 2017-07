Secção: Opinião

O Pântano

Luke Skywalker aceitou, George Lucas cedeu os direitos de autor e aguarda-se apenas um sim para que a Noite Negra se concretize. Caso convençam Darth Vader que o Bom Ar da Guarda lhe fará bem às suas conhecidas crises brônquicas, poderemos ter, agora sim, uma inauguração à altura da obra de ReReinauguração da Rua do Comércio dos Sabres de Luz. Uma ode pop-pimba à saga da “Guerra das Estrelas” que trará à cidade uma multidão de “geeks” disposta a reanimar a economia local. Esqueçam o puritanismo do PDM que defende no centro histórico, vejam bem, os conjuntos arquitetónicos tradicionais, o património edificado e a memória da nossa cultura, história e identidade. Quando três Hotéis Turismo não chegarem para albergar estes jovens, até o Porto vai esquecer a UNESCO e a batalha pela Agência Europeia do Medicamento, colocando um elevador panorâmico na Torre dos Clérigos e transformando a ribeira no planeta Tatooine.

Enquanto aguardamos a concretização desse futuro glorioso, debrucemo-nos sobre uma intervenção, com certeza legado de vida extraterrestre, que desde a sua criação potenciou a imagem da Guarda para lá das fronteiras do concelho. O Parque Urbano do Rio Diz, mais conhecido por Polis. É que a gestão recente deste parque, imbuída do espírito de pré-autárquicas, resolveu homenagear as palavras do agora Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, em 2002, e transformou literalmente o lago num pântano. Ou então fará apenas parte da estratégia de candidatura a campo de treino militar dos Comandos, já que os bebedouros não funcionam e nadar naquele verdete eutrófico ao lado de campos áridos de esqueletos de árvores de viveiro, confere aos instruendos imunidade gástrica e imagens idênticas ao Médio Oriente.

A visão utilitarista com que se faz a gestão deste parque não começou hoje, nem na FIT. E a lebre já foi até cozinhada e digerida, pois há muito que foi levantada. Para as cerimónias do 10 de Junho foi aberta uma estrada, dilaceradas dezenas de árvores, realizada uma espécie de via rápida empedrada e uma imensa maioria de guardenses achou normal. Estava aberta a caixa de Pandora. A reação vagal de Cavaco Silva e a condecoração de Zeinal Bava deveriam ser motivos mais do que suficientes para colocar o parque tal como o arquiteto o projetou. Mas desde então, além da oportuna intervenção de manutenção dos equipamentos do parque infantil, tudo o resto se deteriorou e descaracterizou.

Além de servir para organizar o campeonato do mundo de feiras em tendas e plantar árvores com festa, foguetório e cobertura jornalística Guarda TV, centenas de crianças descobrem agora, em julho, que o ciclo de vida das árvores é simples: compram-se num viveiro no Inverno, plantam-se com uma festa em que elas são chamadas a participar e ouvem discursos inspiradores sobre a natureza em março, cortam-se em julho já bem secas e ardem em dezembro mesmo a tempo de fazer brasas a um chouriço enquanto se escolhe o viveiro para o próximo ano de reforço do grandioso plano de rearborização da cidade. O plano de rega que resulte vem depois…

Estou ansioso por ver o Lago Beach figurar no “top tem” de melhores bares com vista para pântanos. Não é em qualquer lado que temos o privilégio de ouvir o coaxar das rãs e estudar o desenvolvimento larval dos mosquitos e das suas picadas. Daí teremos vista privilegiada para o alcatroamento dos percursos pedonais, o desleixo na manutenção da pista medicalizada, o granito fragmentado, árvores secas e um conjunto de situações que nos farão engrossar o Grupo de Lesados do Polis, que quer a sua mais-valia na qualidade de vida da cidade de volta!

Do outro lado, alguém dirá que tudo faz parte de um programa de gestão mais alargada do parque, que ainda não houve queixas de nenhum cidadão de Souselas acerca do seu estado e que não viu nenhuma reportagem na Guarda TV sobre gente indignada com a sua conservação. Pelo que serão apenas uns infelizes e iletrados, que prefeririam viver numa floresta ou na Venezuela, os autores destas infundadas queixas. Até porque o cartaz que promete que tudo vai acabar bem já lá está plantado e sem necessidade de rega.

Por: Pedro Narciso