Primeiro jogo oficial da época é no domingo, quando os serranos defrontam o União da Madeira para a Taça da Liga

Sp. Covilhã empata com o Aves na apresentação aos sócios

Covilhanenses fizeram um bom teste frente ao recém-promovido à Iª Liga

O Sp. Covilhã, da IIª Liga, e o Desportivo das Aves, recém-promovido ao principal escalão do futebol nacional, empataram a zero no sábado, no jogo de apresentação dos serranos aos sócios.

O encontro teve um início bastante animado, com oportunidades para os dois lados. Com oito reforços no onze titular, os visitantes surgiram no complexo desportivo da Covilhã com as linhas muito subidas e protagonizaram algumas jogadas de perigo para a baliza de Igor Araújo nos minutos iniciais. Contudo, a primeira ocasião flagrante pertenceu aos locais, que alinharam com sete novos jogadores na formação inicial. Aos 2’, Adul Seidi rematou ao lado da baliza de Adriano Faccini, na sequência de um livre apontado por Índio. A resposta dos avenses surgiu no minuto seguinte, mas o cabeceamento de Sami foi travado pelo atento guardião serrano. Pouco depois, a partida ficou mais equilibrada e os covilhanenses voltaram a criar perigo em duas ocasiões protagonizadas por Índio. Na primeira, o avançado rematou ao lado e na segunda a bola foi desviada por Washington.

Até ao final do primeiro tempo, também os avenses estiveram atarefados na frente, mas Braga e Nildo não concretizaram duas boas oportunidades. Na segunda parte os técnicos fizeram várias alterações e o jogo perdeu intensidade, tendo também escasseado as ocasiões de golo. Sem objetividade de lado a lado e sob um intenso calor, a partida pautou-se sobretudo pela circulação de bola até ao apito final não se registando grandes jogadas de envolvimento.

O plantel do Sp. Covilhã para a nova época é constituído pelos guarda-redes Igor Araújo, Igor Rodrigues (cedido pelo Benfica) e Vítor São Bento (ex-Nacional); pelos defesas João Dias (ex-Santa Clara), Gerson (ex-Santa Cruz, Brasil), Zarabi, Joel, Alex Huns (cedido pelo Aves) e Reinildo (cedido pelo Benfica), pelos médios Gilberto, Djikiné, Diarra, Makouta (ex-Aris, Grécia), Fábio Martins (ex-Sporting B), Adul (ex-Marítimo), Bonani (ex-Lavrense), Milan Marcic (ex-Al Borac, Sérvia) e Índio (ex-Santa Cruz, Brasil); e pelos avançados Renato Reis (ex-Aves), Reigones (formado no clube), Touré (ex-Bragança), Hudson (ex-Nacional Manaus), Bilel e Fatai (cedido pelo Paços de Ferreira). O médio francês Abi está à experiência. O primeiro jogo oficial da época está agendado para domingo, quando os serranos defrontam o União da Madeira no complexo desportivo para a Taça da Liga.