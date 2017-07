Secção: Cultura

Quarta edição do festival Fanfarronada junta cinco bandas de rua de Portugal e Espanha no sábado à noite

Música de rua à solta em Famalicão

Catalães Always Drinking Marching Band são um dos grupos convidados

Jazz, pop, música Klezmer, funk, disco, ritmos latinos, africanos e balcânicos, mas também muita energia e imprevisibilidade, são os ingredientes da quarta edição do Fanfarronada – Festival de Bandas de Rua, que acontece sábado à noite em Famalicão da Serra (Guarda).

O encontro é organizado pelo Centro Cultural local no âmbito dos vinte anos de atividade da fanfarra NemFáNemFum, projeto pioneiro em Portugal na área das bandas de rua. E o objetivo é divulgar «novos e velhos projetos», no âmbito da música de rua. Este ano, além do grupo anfitrião, participam os lisboetas Alta Cena, os leirienses Farratuga e os catalães Always Drinking Marching Band, que são os cabeças-de-cartaz da quarta edição do festival. O Fanfarronada fica também marcado pela estreia da Farratwofanfarra, recentemente criada em Famalicão da Serra. O espetáculo começa pelas 21 horas, na praça central da aldeia, mas antes, a partir das 18 horas, os grupos vão apresentar-se com um pequeno “aperitivo” da sua arte musical.

No cartaz deste ano sobressai a emblemática Always Drinking Marching Band (Barcelona, Espanha), cujas versões musicais impossíveis e os gags surrealistas fazem desta formação um ícone da música de rua. Também os Farratuga vão estrear-se neste festival. Como o seu nome indica, são portugueses e o seu repertório aposta em temas nacionais tocados ao ritmo do funk. De Lisboa vêm os Alta Cena, que atuaram em Famalicão no ano passado. O projeto surgiu em plena Rua do Carmo, juntando instrumentistas de Portugal, Brasil, Cabo Verde e Espanha. A sua música vai do jazz aos ritmos latino-americanos, africanos e portugueses.

A tocar em casa, a FarratwoFanfarra vai apresentar-se pela primeira vez ao público. Esta “brass band” tem poucos meses e junta um grupo de amigos, todos jovens da aldeia e alguns com formação musical na banda filarmónica, que tocam músicas dos seus ídolos. Quem já não precisa de apresentações é a NemFáNemFum, criada em 1997. O seu reportório vai do pop ao swing, passando pelo rock’n’roll e o Klezmer. Realizado pela primeira vez em 1999 e com uma segunda edição em 2013, o Fanfarronada pretende divulgar as bandas de rua, o seu espírito cem por cento amador, a sua irreverência e sobretudo o seu gosto pela música. O evento integra o ciclo de festivais de cultura popular promovido pela autarquia.