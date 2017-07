Secção: Política

Candidatos apresentaram linhas programáticas para a Câmara da Guarda e propõem transformar Hotel Turismo numa escola de arte

Ligação da PLIE à rede ferroviária nacional entre as prioridades da CDU

Candidatos à Câmara e Assembleia Municipal pela CDU

A Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) apresentou no sábado as principais linhas programáticas da candidatura à Câmara da Guarda. Entre as prioridades está a ligação da Plataforma Logística à rede ferroviária nacional para transporte de passageiros e de mercadorias.

Segundo o cabeça-de-lista Carlos Canhoto, a medida irá promover «a criação de emprego e o desenvolvimento industrial do concelho», que também passará por instalar empresas «através de custos de implantação baixos». O Hotel Turismo também não está esquecido pelo candidato, que sugere que o edifício histórico dê lugar a «uma escola pública de ensino especializado de artes (música, dança, teatro e artes plásticas)» e contribua também para a programação cultural e a criação artística contemporânea do concelho. Reforçar o apoio à programação do TMG e a criação de um Centro de Arte Contemporânea são outras das sugestões apresentadas por Carlos Canhoto. Na área do urbanismo e transportes, entre outras propostas, a CDU defende de forma «intransigente» o fim das portagens na A23 e A25 e «reduções ou isenções de IMI para incentivar a habitação no centro histórico da Guarda e nas aldeias».

No ambiente destaca-se a defesa do Parque Natural da Serra da Estrela, «promovendo a sua proteção e uso em benefício do ambiente e da qualidade de vida das populações», assim como o seu «alargamento com a inclusão da barragem do Caldeirão». O programa eleitoral da CDU contempla ainda propostas das áreas do ambiente, cultura, património e turismo, produção e economia local, abastecimento de água e saneamento, urbanismo e transportes, educação e saúde. Carlos Canhoto sublinhou, no entanto, que o programa «não está fechado» e está em «constante atualização», de acordo com as necessidades das populações.

Questionado sobre o chumbo da CCDRC para a construção do pavilhão V do Hospital da Guarda, Carlos Canhoto considerou que «investimentos fundamentais não devem estar dependentes de candidaturas», em vez disso deveriam ser «uma prioridade em sede de Orçamento de Estado». Quanto a objetivos, a candidatura da CDU quer aumentar o número de votos e o número de mandatos, desmarcando-se dos «divertimentos fúteis e campanhas de propaganda» que marcam o actual mandato. A acompanhar Carlos Canhoto na lista à Câmara estão António Vieira, em segundo, e Lídia Almeida, em terceiro lugar, seguindo-se Jorge Dias, Luís Noutel e Diana dos Santos. À Assembleia Municipal a CDU candidata Aires Dinis. À Junta de Freguesia da Guarda concorre Honorato Robalo.