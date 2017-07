Secção: Sociedade

Rodrigo Bernardo tem 17 anos e assumiu a batuta da filarmónica do concelho de Belmonte há cerca de dois

Banda de Caria dirigida pelo maestro mais jovem do país

Rodrigo Bernardo no dia em que foi apresentado como maestro

Tem 17 anos, acabou de terminar o ensino secundário e prepara-se para ingressar no superior. Rodrigo Bernardo é um adolescente como qualquer outro, mas tem uma característica que o destaca de qualquer um dos seus amigos: é maestro da Banda Filarmónica de Caria e é talvez o mais jovem no país.

A sua aventura no mundo da música começou cedo. «Desde muito pequeno que mostrei interesse pela música», conta. Em criança fazia música com «qualquer coisa», dos instrumentos habituais para os mais pequenos aos tachos e panelas lá de casa. Aos 7 anos, «o professor de música das aulas extracurriculares percebeu que tinha jeito e sugeriu que entrasse para o Conservatório em Belmonte». Estava dado o primeiro passo. Rodrigo aprendeu clarinete, «já conhecia o timbre e sempre soube que era o instrumento que queria tocar», e este ano, dez anos depois, terminou a formação no Conservatório, com a conclusão do oitavo grau. Já a sua aventura na Banda de Caria começou há cerca de cinco anos. «Já lá tinha colegas e estavam sempre a dizer-me para ir. Sabia que a reputação da banda era boa e fui experimentar», recorda o jovem. Embora já soubesse ler música, encarou a sua entrada na filarmónica, com características «completamente diferentes do Conservatório», como mais uma oportunidade de evoluir.

Segundo o clarinetista, «para qualquer músico de Conservatório a ideia é melhorar a leitura à primeira vista porque o reportório é mais rotativo». Rodrigo encontrou ainda outra vantagem: «Nas férias de Verão não deixamos de tocar e isso é bom para não perdermos o ritmo», refere. No entanto, com festas todos os fins-de-semana, principalmente em agosto, não tem férias, sobretudo desde que há quase dois anos assumiu a função de maestro. Quando o seu antecessor decidiu abandonou o cargo, em setembro de 2015, Rodrigo Bernardo aventurou-se. «Chamar alguém de fora iria implicar que na próxima época estivéssemos parados», explica o jovem músico, pelo que «era mais fácil alguém de dentro». Assim, não restavam muitas soluções. Embora tivesse poucos anos de banda, «era o que tinha mais anos de conservatório e a escolha foi por aí», adianta.

Ingressar em Engenharia Eletrotécnica

Inicialmente foi complicado assumir a responsabilidade. «O maior problema nem era a música, mas lidar com pessoas de faixas etárias tão diferentes, mais velhos e mais novos que eu», confessa. No entanto, o maestro sublinha que os restantes elementos sempre aceitaram as suas instruções e «respeitam». Durante os ensaios «há sempre uma ou outra gargalhada pelo meio, mas sabem que quando há trabalho para fazer temos mesmo que trabalhar», garante. Se no seio da banda todos o veem como o maestro, quem está de fora revela sempre alguma surpresa quando o conhecem. «Quando vamos para as festas, as pessoas ficam normalmente surpreendidas quando me apresento. Geralmente vou acompanhado do presidente, ou de algum diretor, e muitas vezes acham que eles é que são o maestro».

Desde que está no comando da banda definiu como objectivo «ir introduzindo, aos poucos, músicas novas, e trazer sempre algo de novo». Rodrigo Bernardo costuma ouvir muita música e vai guardando algumas peças para apresentar «algum reportório novo em relação ao ano anterior» e que, ao mesmo tempo, permita à banda «permita progredir». Embora atualmente o seu papel seja o de maestro, o jovem não deixa de ser músico. Sempre que é necessário, «por vezes temos menos músicos», agarra no clarinete e assume um lugar nas fileiras da banda. Rodrigo Bernardo agarrou a oportunidade de ser maestro sem qualquer experiência em dirigir, mas diz que «foi uma oportunidade muito boa». Gosta de tocar mas, por dentro, existe o bichinho da «composição e direção musical».

O gosto que Rodrigo tem pela música é evidente, no entanto é apenas «um hobbie ao qual dedico grande parte do meu tempo». O clarinetista vai candidatar-se este ano à universidade e a escolha será Engenharia Eletrotécnica, uma decisão que pode mudar a sua vida no mundo da música. «Gosto muito de música e sempre que tenho tempo eu estou em tudo: banda, escola de música, tenho também uma banda de garagem e sempre que me convidam para algum lado eu vou. Gosto mesmo do que faço. No entanto, não me vejo a fazer da minha vida a música», sublinha o jovem. Contudo, Rodrigo promete «continuar a investir na formação e a participar em estágios de orquestra, onde temos contacto com reportório que não vemos durante o ano».