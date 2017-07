Secção: Em Foco

Unidade vai ser reabilitada e gerida por privados por um prazo não inferior a 30 anos

Requalificação e concessão do Hotel Turismo a concurso

O Governo abriu na terça-feira o concurso público para a requalificação do Hotel Turismo da Guarda no âmbito do Programa REVIVE, criado para reabilitar espaços emblemáticos do património nacional sejam aproveitados para o desenvolvimento de projetos turísticos.

A secretária de Estado do Turismo esteve na cidade para assinar com um memorando de entendimento com vista à futura concessão do imóvel a privados por um prazo não inferior a 30 anos, sendo que o financiamento para a intervenção será assegurado pelo REVIVE. Esta solução implica ainda a concretização do acordado com a autarquia em maio de 2011, quando o Turismo de Portugal comprou o hotel por 3,5 milhões de euros. Isto é, o Turismo vai reabrir unidade hoteleira e com a componente formativa vocacionada para proporcionar estágios de fim de curso a alunos de Turismo e Hotelaria da região. Em maio, a governante declarou que a requalificação do Hotel Turismo era «um problema da Guarda e do país» e que tinha que ter uma «resposta urgente».

Desenhado por Vasco Regaleira, o edifício do Hotel Turismo da Guarda foi vendido em 2011 ao Turismo de Portugal por 3.5 milhões de euros para ser recuperado e transformado em hotel de charme com escola de hotelaria, mas o projeto não saiu do papel e o imóvel está desde então de portas fechadas e a degradar-se. Em 2015, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças realizou uma hasta pública para venda do imóvel que ficou deserta. Posteriormente, o edifício foi novamente colocado à venda, pelo valor de 1,7 milhões de euros, através de um concurso público de arrendamento com opção de compra, mas a empresa interessada no negócio desistiu.

A unidade fechou portas em novembro de 2010, pouco depois da Assembleia Municipal ter decidido a dissolução da Sociedade Hotel Turismo e a venda do imóvel ao Turismo de Portugal.