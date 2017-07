Secção: Opinião

Quando se confundem urgência e emergência

Há pouco mais de meio ano, o Governo apresentou o Programa Nacional para a Coesão Territorial, da responsabilidade da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), constituída por iniciativa do próprio primeiro-ministro. Em poucos meses, a competente e entusiástica coordenação da unidade, entregue à professora Helena Freitas (bióloga da Universidade de Coimbra, com um percurso científico e de participação cívica de grande mérito), deu resultados que inspiraram esperanças fundadas de mudança na maneira como se olha o Interior. Impressa no papel, ficou uma revolução nas políticas públicas para o Interior, pela primeira vez encaradas por um ângulo tecnicamente bem informado, liberto das lógicas das capelinhas, ou da soberba centralista, na verdade os dois lados da mesma moeda. O Interior pensado como um desígnio nacional.

Mas a pergunta que tem de ser formulada é se esta revolução é apenas mais uma daquelas que não vai sair do papel. Preocupa a saída de Helena Freitas da coordenação da UMVI que, mesmo estando prevista de acordo com as declarações noticiadas, não é fácil de compreender. O novo propósito dado à UMVI por António Costa parece sobretudo uma saída airosa para pôr na gaveta o programa da Agenda para o Interior.

No dia em que tornou pública a sua saída da coordenação da UMVI, Helena Freitas escreveu: «Congratulo-me com a nova fase da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e com a responsabilidade que assumirá no interesse nacional, desempenhando um papel central no apoio às famílias e à rápida reconstrução de um território que tanto sofreu nas últimas semanas». Claro que não se espera outra coisa do Governo que não uma resposta séria e capaz à situação de emergência criada pela tragédia de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Góis. Mas, francamente, não me parece que fosse suposto que a UMVI se transformasse numa espécie de coordenação operacional desta missão de emergência, a ponto da sua sede ser transferida para Pedrógão Grande e coincidindo com a saída da coordenadora. Algo está fundamentalmente errado nesta escolha. A missão da UMVI era urgente mas só por equívoco se confunde urgência com emergência. A UMVI não foi constituída e entregue a uma boa liderança para responder a emergências, mas sim a problemas estruturais que assolam todo o Interior com desigualdade territorial e social, com despovoamento e abandono – e que exigem uma resposta urgente. Trocar a urgência pela emergência é desvirtuar o propósito da UMVI e reincidir no assistencialismo que se tratava de superar. E assim, a encurtar para a esfera do socorro o que exigia visão de longo prazo, tudo fica na mesma. Lamento, por isso, a saída de Helena Freitas e lamento o destino dado à mais importante unidade de missão que este Governo constituiu.

Por: André Barata