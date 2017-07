Secção: Atualidade

Candidaturas ao ensino superior começam hoje

As candidaturas à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público arrancam esta quarta-feira e terminam a 8 de agosto.

Na região, a Universidade da Beira Interior (UBI) disponibiliza 1.245 vagas e o Instituto Politécnico da Guarda 680.

Na distribuição das vagas fixadas para o concurso nacional e para os concursos locais por áreas de estudo, mantém-se, em geral, a proporção registada em 2016, com preponderância das áreas de Engenharia e Técnicas Afins, com 9.063 vagas, correspondentes a 17,6 por cento; Ciências Empresariais, com 7.598 vagas (14,8 por cento) e Saúde, com 6.737 vagas (13,1 por cento).

Tal como nos anos anteriores, a candidatura é apresentada através do sítio na Internet da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Os resultados desta primeira fase serão divulgados a 11 de setembro, no sítio na Internet da Direção-Geral do Ensino Superior.

Este ano há mais oferta de cursos para o ano letivo 2017-2018 em relação ao último ano. No total, as instituições de ensino superior públicas disponibilizam 50.838 vagas para ingresso nos seus ciclos de estudo: 28.424 (55,9 por cento) no ensino universitário e 22.414 (44,1 por cento) no ensino politécnico. Em 2016, para o concurso nacional de acesso, tinha sido fixadas 50.688 vagas.