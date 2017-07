Secção: Atualidade

Chamas ameaçam quatro localidades em Almeida

O incêndio que esta tarde começou na zona do Rochoso (Guarda) está a consumir mato no concelho de Almeida e tem quatro frentes que avançam em direção a quatro freguesias, adiantou o presidente da Câmara de Almeida.

Segundo António Baptista Ribeiro, o incêndio seguia «ao longo da Ribeira das Cabras, em direção às freguesias de Freixo, Parada, Cabreira e Amoreira. «Não há vento, mas o incêndio está complicado. Está a lavrar nas duas margens da ribeira e com quatro frentes muito ativas», acrescentou o autarca. Até ao momento não há nenhuma habitação atingida pelas chamas, mas na Cabreira as instalações da ASTA Associação Sócio-Terapêutica de Almeida foram evacuadas por precaução devido à proximidade do fogo.

O presidente da Câmara revelou que os 13 utentes, com deficiência mental, e seis funcionários foram transportados para a Casa da Juventude de Almeida, «onde vão passar a noite». No Sabugal, Vítor Proença, vereador responsável pelo pelouro da proteção civil municipal, adiantou à Lusa que durante o combate ao fogo um veículo dos bombeiros locais «ardeu parcialmente» e um bombeiro voluntário sofreu ferimentos ligeiros, tendo tido alta após receber assistência hospitalar.

Já o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda adiantou que um popular sofreu ferimentos ligeiros quando foi atingido pelas chamas na aldeia de Parada (Almeida).

A evolução das chamas obrigou ao corte da circulação na A25 (Aveiro-Vilar Formoso) entre os nós de Pínzio (Pinhel) e do Alto de Leomil (Almeida). A autoestrada foi cortada pelas 19h53, sendo que os veículos estão a ser impedidos de entrar na A25 e na Estada Nacional (EN) 16, que fazem a ligação entre Vilar Formoso e a Guarda, logo na fronteira de Vilar Formoso.

Pelas 23h50 o fogo estava a ser combatido por 272 operacionais e 93 viaturas, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).