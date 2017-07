Secção: Atualidade

"Manteigas Welcome Center" já abriu

A Câmara Municipal de Manteigas inaugurou ontem o novo posto de turismo: «Manteigas Welcome Center». O renovado espaço pretende dar maior visibilidade e modernidade a um edifício que já se encontrava degradado e um pouco oculto.

A requalificação do edifício permitiu duplicar a área útil disponível (com a integração dos atuais alpendres) e a melhoria substancial da área específica de receção ao turista, uma zona de espera e consulta digital, um espaço ex positivo e uma instalação sanitária. As novas fachadas envidraçadas serão montras do que Manteigas oferece ao turista, sendo que de noite terão um efeito luminotécnico especial.

A empreitada de alteração e ampliação do Posto de Turismo para “Manteigas Welcome Center” foi adjudicada em novembro passado por 104.516 mil euros.

Segundo os dados oficiais do Turismo do Centro, o Posto de Turismo de Manteigas tem recebido cerca de 3000 turistas por ano.