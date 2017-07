Secção: Atualidade

CDU defende ligação da Plataforma Logística à rede ferroviária nacional

A Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) apresentou hoje o programa eleitoral da sua candidatura à Câmara da Guarda.

Entre as prioridades está a ligação da Plataforma Logística à rede ferroviária nacional, para transporte de passageiros e de mercadorias. O Hotel Turismo também não fica esquecido pelo cabeça-de-lista Carlos Canhoto, que sugere que o edifício histórico dê lugar a uma escola pública de ensino especializado de artes.

A luta contra as portagens, bem como defesa do Parque Natural da Serra da Estrela, «promovendo a sua proteção e o seu uso em benefício do ambiente e da qualidade de vida das populações» são outros dos pontos orientadores da candidatura de Carlos Canhoto.

O programa eleitoral da CDU contém propostas em áreas do ambiente, cultura, património e turismo, produção e economia local, abastecimento de água e saneamento, urbanismo e transportes, educação e saúde.

À Assembleia Municipal a CDU candidata Aires Dinis, professor e economista aposentado.