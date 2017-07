Secção: Atualidade

Matos & Prata apresenta novos modelos

Tempo de leitura: 1 m

A Matos & Prata apresenta ao longo deste fim-de-semana os novos modelos da BMW, o i8 e o i3, na Praça Velha, na Guarda. O i8, de 370 cv, híbrido é um automóvel desportivo com um conceito inovador. Mais eficiente e mais sustentável, o BMW i8 consiste num veículo híbrido Plug-In que combina as vantagens de um motor elétrico inovador com as tecnologias dos motores de combustão. O resultado é uma experiência de condução extraordinária - combinada com um consumo de combustível e emissões de CO2 extremamente reduzidos.

Já o modelo i3, trata-se de um elétrico com extensor a gasolina e é o primeiro veículo de série do mundo que apresenta uma construção sustentável em todas as fases, do desenvolvimento à produção até à sua utilização diária. Como veículo de propulsão totalmente elétrica, o BMW i3 não produz emissões e é, portanto, inodoro sendo o companheiro ideal na condução urbana. Mas o BMW i3 não é apenas um “veículo verde”. Oferece uma agilidade e aceleração fantásticas, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos, o que proporciona um excecional prazer de condução elétrica. Basta um pequeno toque de acelerador do BMW i3 para obter uma aceleração e um arranque poderosos e praticamente isentos de ruídos.