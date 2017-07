Secção: Atualidade

Bloco de Esquerda diz ser possível eleger um vereador na Guarda

Jorge Mendes, candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara da Guarda, considera que as próximas autárquicas são «uma oportunidade única e real» de eleger um vereador.

O independente divulgou esta noite a lista à Câmara da Guarda, constituída sobretudo por docentes e alunos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Fernando Neves, ex-vice-presidente do IPG, é o número dois e Cecília Rosa, professora de Matemática na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, vai no terceiro lugar.

A lista integra ainda António Albino (professor na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto) em quarto, a estudante Adriana Alves, a mais jovem da lista, em quinto e Tiago Frias (estudante na Escola Superior de Turismo e Hotelaria) em sexto. Raquel Pereira é o sétimo elemento da lista bloquista à autarquia da sede do distrito. Marco Loureiro, coordenador distrital do BE, concorre à Assembleia Municipal e Sónia Fonseca vai liderar a lista à Junta de Freguesia da Guarda, à qual o Bloco vai concorrer pela primeira vez.

«Estão são pessoas de verdade, que sabem o desafio que é viver na Guarda», disse Pedro Filipe Soares, líder do grupo parlamentar do BE na Assembleia da República e dirigente nacional do partido. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.