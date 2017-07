Secção: Região

Tribunais de Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo vão ser agregados

Tempo de leitura: 2 m

Os tribunais de Pinhel (na foto) e Figueira de Castelo Rodrigo vão ser agregados, denunciou Ângela Guerra, deputada do PSD na Assembleia da República eleita pelo círculo da Guarda, adiantando que os serviços só funcionarão alguns dias porque «o juiz terá que se dividir entre os dois tribunais».

A também presidente da Assembleia Municipal de Pinhel e os deputados sociais-democratas dos círculos cujas comarcas vão ser afetadas emitiram hoje um comunicado para dizer que a situação «mais não é que o encerramento encapotado» de cinco tribunais, todos no interior do país. Os eleitos alertam que «em dez destas comarcas apenas serão colocados cinco magistrados, realizando diligências apenas nalguns dias da semana». «Isto contraria em absoluto a bandeira do atual Governo, que pugnava pela abertura de tribunais, que ora através de expedientes de duvidosa legalidade, encerra», lê-se no documento a que O INTERIOR teve acesso.

Os deputados dizem tratar-se de uma decisão «injusta e “obscura”», tanto mais que não são conhecidos os critérios que nortearam a medida. Os tribunais que vão ser agregados são Miranda do Douro e Mogadouro (Bragança); Redondo e Reguengos de Monsaraz (Évora); Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda); São Pedro do Sul e Oliveira de Frades e Nelas e Sátão (Viseu). Ângela Guerra acrescenta que os subscritores já pediram uma audiência à ministra da Justiça, mas que a mesma não aconteceu pelo que «só resta a manifestação política e mesmo este receio que ainda venha a tempo».