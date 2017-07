Secção: Sociedade

Candidatura “Guarda Confiante” foi a primeira a fechar listas à Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia

Álvaro Amaro pede vitória «forte e robusta» a 1 de outubro

Álvaro Amaro voltou a anunciar a intenção de construir uma variante entre a rotunda dos efes e a VICEG

O social-democrata Álvaro Amaro foi o primeiro a concluir a composição das listas à Câmara da Guarda, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia do concelho. Os candidatos foram apresentados no domingo, na Alameda de Santo André, antes de um espetáculo de Herman José e de um lanche convívio.

A lista que concorre à Câmara não tem alterações significativas nos primeiros sete lugares. Carlos Chaves Monteiro, atual vice-presidente, continua como número dois, seguindo-se, por esta ordem, Lucília Monteiro – uma das novidades –, Sérgio Costa, Victor Amaral e Cecília Amaro. O presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), Constantino Rei, é o sétimo elemento. Concorrendo a um segundo mandato, Álvaro Amaro sublinhou que o «acompanham homens e mulheres de direita, do centro e de esquerda» e não escondeu a vontade de ser reeleito para tornar a Guarda «mais confiante, mais positiva, mais em alta e mais bonita». Neste primeiro comício, o candidato apelou ao voto, justificando que «a Guarda precisa de uma vitória forte e robusta» porque só assim «podemos ter mais voz, mais reivindicação e mais capacidade teremos de bater o pé a qualquer Governo».

Por sua vez, a cabeça-de-lista à Assembleia Municipal sublinhou que «há um fim último que nos move: a Guarda». Cidália Valbom destacou o facto da cidade se ter tornado «mais formosa» neste mandato, fazendo «jus a um dos seus cinco efes», mas «queremos mais, queremos acrescentar um efe de feliz». A candidata garantiu também que na Assembleia vai «imprimir um conceito de rigor, honestidade e imparcialidade, contemplando e abraçando todos os contributos, qualquer que seja a bancada de onde emanem».

As promessas

Volvidos quatro anos, Álvaro Amaro voltou a colocar nas suas propostas a intenção de construir a variante que ligará a rotunda dos efes, também conhecida como rotunda da Ti’Jaquina, à Via de Cintura Externa (VICEG), um projeto que inclui a ligação ao Bairro da Luz e ao Bairro Nª Srª dos Remédios. Segundo o autarca recandidato, esta obra custará ao município cerca de 2,5 milhões de euros. O social-democrata anunciou também que no próximo mandato tenciona lançar a obra da Variante à Sequeira, uma via que ligará aquele bairro à VICEG para melhorar e facilitar a circulação rodoviária entre a zona baixa e a alta da cidade. Em 2013, o então candidato já tinha prometido «analisar a possibilidade» desta variante ou, «em alternativa», a construção de uma via «a nascer na rotunda do MacDonald’s e ligação ao Bairro Nª Srª de Fátima».

Nesta intervenção, Álvaro Amaro prometeu empenhar-se na despoluição dos rios Noéme e Diz e concretizar os Passadiços do Mondego. A «recuperação física» do centro histórico e a requalificação da Praça Velha são outros dos seus objetivos caso vença as eleições. O candidato do PSD prometeu ainda criar um centro tecnológico associado à indústria automóvel, contando com o envolvimento das empresas do setor instaladas no concelho e a colaboração do IPG para disponibilizar «um curso ou mais», que proporcionarão «emprego garantido» para os jovens que os frequentem. No plano empresarial, anunciou uma Câmara «ainda mais amiga do investimento» nos próximos quatro anos e, na área social, adiantou a implementação de um Plano Municipal de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social. «Vamos definir um plano de apoio, em acordo com a Segurança Social e com as IPSS, porque não podemos esquecer os mais vulneráveis», justificou o cabeça-de-lista da candidatura “Guarda Confiante”.

Álvaro Amaro aproveitou ainda para reiterar que o município se vai candidatar a Capital Europeia da Cultura em 2027, estando a constituir uma comissão técnica para o efeito.

A gafe

«… Estamos perante o maior projeto da Guarda para os próximos 40 ou 50 anos, aquele que tanto trabalho nos deu mas que está conseguido, da ligação à Covilhã, da modernização da linha da Beira Alta». Álvaro Amaro dixit no comício de domingo a propósito de uma obra do Governo, mas dita quando falava da Variante à Sequeira.

Os candidatos às Juntas

Luís Prata (Aldeia Viçosa), Ricardo Santos (Adão), António Fernandes (Arrifana), Jorge Coito (Avelãs da Ribeira), Leonel Fortunato (Benespera), Luís Rita (Casal de Cinza), Leonel Abadesso (Castanheira), Cândido Almeida (Cavadoude), Raul Justino (Codesseiro), João Nunes (Faia), Manuel Vítor (Gonçalo Bocas), João Prata (Guarda), Eugénia Nunes (João Antão), David Barbeira (Marmeleiro), Teresa Cabral (Meios), Luís Fernandes (Panóias), Fernando Martins (Pega), Paulo Bernardo (Pêra do Moço), Jaime Bento (Ramela), José Gonçalves (Santana da Azinha), Jorge Pires (São Miguel do Jarmelo), António Santos (São Pedro do Jarmelo), Armando Duarte (Sobral da Serra), Daniela Piçarra (Vale de Estrela), Hélder Saraiva (Valhelhas), Afonso Proença (Videmonte), Bruno Pina (Vila Fernando), Bruno Simão (Vila Garcia), Carlos Fonseca (União de Freguesias Corujeira e Trinta), Armindo Maia (União de Freguesias Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro), António Lopes (União de Freguesias Pousade e Albardo) e António Simões (Rochoso). Às freguesias de Famalicão, Gonçalo (António Esteves), Maçainhas (Eric Piçarra Gomes), Porto da Carne (Vítor Cunha), Vela (Luísa Gonçalves) e Vila Cortês do Mondego (Lúcio Valente) concorrem em listas independentes, com o apoio do PSD.