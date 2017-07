Secção: Atualidade

BMEL apresenta livro com poemas da autoria de reclusos

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, vai apresentar hoje um livro de poesia que reúne 50 poemas da autoria de vários reclusos do Estabelecimento Prisional local. Segundo a BMEL, o livro intitula-se "Vá para fora cá dentro!" e é composto pelos trabalhos poéticos de oito reclusos, que foram criados no âmbito da Oficina de Escrita e Leitura em Voz Alta, dinamizada pela BMEL na cadeia da Guarda, sob a orientação de Américo Rodrigues, coordenador da biblioteca.

No livro, com cerca de 80 páginas, são publicados cerca de 50 poemas da autoria de reclusos que participaram intensivamente no projeto que decorreu entre novembro de 2016 e junho de 2017, com um total de 25 sessões de uma hora e meia cada. Ao todo, os participantes escreveram perto de 400 poemas e foram os próprios, com a orientação de Américo Rodrigues, que fizeram a seleção dos trabalhos que são publicados no livro que é apresentado pelas 18 horas, numa sessão que contará com a presença dos autores e da escritora Odete Ferreira.