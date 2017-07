Secção: Atualidade

Investimento de 430 mil euros para valorizar o património natural do território da CIMBSE

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) viu ser aprovada, no âmbito do Centro2020, uma candidatura que representa um investimento de 430 mil euros para valorizar o património natural do território. A candidatura visa «a criação e requalificação de infraestruturas de áreas classificadas, assim como, outras áreas também associadas à conservação de recursos naturais, como sinaléticas, trilhos, estruturas de observação e de relação com a natureza, unidades de visitação e de apoio ao visitante, rotas temáticas, além de estruturas de informação e suportes de comunicação e divulgação». Com a realização deste investimento a CIMBSE, e os 15 municípios que a compõem, têm como principal objetivo «o aumento do número de visitantes que procuram espaços de natureza, a uma região com grande parte do seu território constituído por áreas naturais classificadas, como seja, o Parque Natural da Serra da Estrela, o Parque Natural do Douro Internacional, a Reserva Natural da Serra da Malcata ou a área de paisagem protegida da Serra da Gardunha», lê-se em comunicado.