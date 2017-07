Secção: Atualidade

Pedro Dias acusado do homicídio de Liliane Pinto

Pedro Dias foi ontem formalmente acusado do homicídio qualificado de Liliane Pinto. O Ministério Público (MP) sustenta que ficou provado que Pedro Dias atirou sobre a mulher, de 26 anos, que acabaria por morrer em abril deste ano, meio ano depois do marido Luís Pinto e do militar da GNR Carlos Caetano terem falecido. Em março, o MP já tinha deduzido acusação contra Pedro Dias pela prática de dois crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, dois crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada e três crimes de sequestro. Nessa data Liliane Pinto ainda estava viva e, para evitar pendências, o titular do inquérito separou os processos. Daí que só agora, quase três meses depois da morte da mulher, se tenha deduzido acusação autónoma.