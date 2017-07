Secção: Atualidade

Beyra Grande Reserva Tinto 2015 venceu Concurso de Vinhos da Beira Interior

Tempo de leitura: 1 m

O vinho Beyra Grande Reserva Tinto 2015 foi o grande vencedor do décimo Concurso de Vinhos da Beira Interior. Numa gala que decorreu ontem nos jardins do antigo solar Teles de Vasconcelos (Guarda) foram conhecidos os néctares aos quais foram atribuídas medalhas de prata e de ouro. Este ano, 79 vinhos de 28 produtores foram avaliados, em provas cegas, por um júri composto por 15 especialistas e presidido pelo crítico Aníbal Coutinho. O concurso abrangeu néctares tintos, brancos, rosados e espumantes, das colheitas realizadas entre 1999 e 2016, certificados como DOC (Denominação de Origem Controlada) Beira Interior ou Vinho Regional Terras da Beira. Aos melhores foram atribuídas medalhas de ouro (classificações com 88 ou mais pontos), de prata (entre 85 e 87,99 pontos) e ainda a grande medalha de ouro, que este ano foi para o Beyra Grande Reserva Tinto 2015.