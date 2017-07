Secção: Atualidade

Eduardo Brito promete criar fundo de um milhão de euros para empreendedorismo

«O que aconteceu em 2013 foi um parêntesis, foi um episódio mais marcado por festas, festinhas e festarolas e por muito despesismo. Temos que fechar esse parêntesis no dia 1 de outubro», disse hoje António José Dias de Almeida.

O presidente da Comissão de Honra da candidatura de Eduardo Brito falava na abertura da sede de campanha do cabeça de lista do PS à Câmara da Guarda, situada junto à rotunda da central de camionagem.

Na mesma sessão, a mandatária Luísa Campos comparou as sucessivas festas promovidas pela autarquia liderada por Álvaro Amaro «ao circo dos robertos, só que neste caso o dinheiro é colhido antes através do IMI e das tarifas da água e saneamento», afirmou.

Por sua vez, Eduardo Brito anunciou que, se for eleito, vai criar um fundo de um milhão de euros para promover o empreendedorismo jovem e apoiar as empresas. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR. E confirmou que Fábio Pinto é o candidato do PS à Junta de Freguesia da Guarda.