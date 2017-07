Secção: Atualidade

Ministro da Economia em Barca d''Alva e Figueira de Castelo Rodrigo

Hoje celebrou-se o dia do município de Figueira de Castelo Rodrigo. No seguimento das comemorações oficiais, pelas 16 horas, foi inaugurada a Plataforma de Ciência Aberta, em Barca d'Alva, pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Trata-se de um projeto recente do município, em parceria com a Universidade de Leiden (Holanda), que está inserido na rede internacional Open Science Centre e pretende aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação à sociedade, nomeadamente em regiões fronteiriças e de baixa densidade populacional. Ainda em Barca d'Alva foi assinado um protocolo com a Douro Azul visando a promoção de novas dinâmicas de turismo e parceria entre aquele operador e a autarquia. As comemorações prosseguiram com a inauguração da sala de provas da Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, onde foi apresentado e degustado o novo néctar da Adega de Figueira: o "Pinking", um vinho de uma categoria «nova» e «única no mundo». O vinho Castelo Rodrigo Pinking 2016 é um DOC, exclusivamente vinificado a partir da casta branca Síria, a casta de eleição na Região Demarcada da Beira Interior, apresentando «aroma frutado e boca equilibrada com final harmonioso».