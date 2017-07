Secção: Última

Almeida

Município não reconhece dívida à Águas de Portugal

Tempo de leitura: 1 m

O município «não reconhece qualquer dívida» à Águas de Portugal (AdP), adianta António Baptista Ribeiro, em reação à lista divulgada por O INTERIOR, na edição de a 22 de junho.

Segundo o presidente da Câmara, «as faturas de água até 30 de dezembro de 2011, inclusive, e as de saneamento até janeiro de 2011, inclusive, foram pagas na sua totalidade». A partir dessa data, e com base no acordo estabelecido com o Conselho de Administração da AdP, «os municípios passariam a pagar a água no valor de 0,50 cêntimos/m3 e o saneamento no valor de 0,55 cêntimos/m3», recorda o autarca, adiantando que «à faturação do saneamento seria aplicada a fórmula indexada ao volume de metros cúbicos de água consumida e os municípios suportariam para o saneamento 80 por cento do volume de faturação de água». De acordo com Baptista Ribeiro, o município tem a sua faturação de água e saneamento pagas na totalidade, «não reconhecendo por isso qualquer dívida no período em que foi aplicado o estabelecido e acordado».

«Efetuámos um pagamento de 753.771,90 euros a 22 de dezembro de 2016 e de 795.518,10 euros em janeiro de 2017», indica o autarca. Posteriormente, a AdP apresentou um memorando de entendimento em que o valor do metro cúbico de água seria a 0,5816 cêntimos e o do saneamento a 0,5215 cêntimos, «aplicando ao cálculo do saneamento o valor de 120 por cento da faturação de água e não os 80 por cento como acordado».