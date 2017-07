Secção: Cultura

Música

Best Youth, Mundo Cão e Sensible Soccers cabeças de cartaz do “Mêda +”

Tempo de leitura: 1 m

Os grupos Best Youth, Mundo Cão e Sensible Soccers são os cabeças de cartaz da oitava edição do festival de música “Mêda +”, que decorre na Mêda de 27 a 29 de julho.

O evento, que tem entrada livre e campismo gratuito, inclui espetáculos, a partir das 22 horas, com Nice Weather For Ducks, First Breath After Coma, Sensible Soccers e DJ Francisco Cunha (dia 27); The Twist Connection, Keep Razors Sharp, Mundo Cão e DJ Katy Spikes (dia 28); e Quinta Feira 12, Trêsporcento, Best Youth e Nuno Lopes (dia 29). Nestes dias, a partir das 16 horas, a música vai fazer-se ouvir no “Palco Parque”, montado no parque municipal, em plena cidade, com os Ana e Gobi Bear (dia 27), Few Fingers e Surma (dia 28) e Captain Boy e We Bless This Mess (dia 29). A organização adianta que na véspera do arranque do festival o mesmo palco acolherá durante a tarde o “Mêda + Kids”, uma novidade que «pretende inserir também o público infantil no contexto do festival».

Nesse dia, a partir das 22 horas, decorrerá a receção ao campista com um espetáculo da orquestra sinfónica dos centros de formação musical da Mêda, Trancoso, Aguiar da Beira e Moimenta da Beira, que vai reinterpretar alguns dos melhores álbuns da história do rock. O “Mêda +” é organizado desde 2010 pela Associação Juvenil Mêda + e o orçamento para a edição deste ano, apoiada pela autarquia e Junta de Freguesia da Mêda, é de cerca de 50 mil euros.