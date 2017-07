Secção: Sociedade

A apresentação oficial dos catorze candidatos no distrito da Guarda ficou marcada pela fraca adesão dos militantes

Mobilização faltou à convenção autárquica do PS

Os candidatos do PS são pessoas «sem tiques de arrogância e autoritarismo», afirmou António Saraiva

A mobilização já teve melhores dias no seio do PS da Guarda e a prova disso aconteceu no sábado, na convenção autárquica dos socialistas. Mesas vazias, poucos militantes e os presentes nada empolgados com a iniciativa, a tal ponto que as bandeiras colocadas à disposição não chegaram a ser usadas.

Contudo, a apresentação oficial dos catorze candidatos no distrito lá se fez com mais de uma hora de atraso, após uma reunião de trabalho com a secretária-geral adjunta do partido, Ana Catarina Mendes. E a cerimónia que se seguiu adiou ainda mais o jantar, que só foi servido por volta das 22h30, pouco depois da dirigente nacional ter abreviado a sua intervenção. Contratempos à parte, o presidente da Federação definiu os candidatos socialistas às eleições de 1 de outubro como sendo pessoas «sem tiques de arrogância e autoritarismo». Na sua intervenção, António Saraiva sublinhou que estes são «os melhores candidatos e o orgulho do PS como atuais e futuros autarcas de sucesso». E acrescentou que são «gente capaz de gerir, de governar e de saber ouvir para saber atuar».

Por sua vez, Ana Catarina Mendes sublinhou que a «imagem de marca» do PS e dos seus autarcas é «trabalhar todos os dias para as pessoas e para o seu bem-estar, cumprindo as promessas». Perante uma assistência morna, a secretária-geral adjunta do partido apelou à mobilização no distrito para «ganhar mais Câmaras e contribuir para a manutenção da liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias». A dirigente nacional afirmou ainda que «o interior não pode ser o parente pobre do litoral» e que tem de ter as mesmas oportunidades para permitir a fixação das pessoas. «Quando o PS governa olha para o país no seu todo e para as suas oportunidades e potencialidades», disse, lembrando que foi o atual Governo que reabriu os tribunais de Fornos e Mêda, encerrados pelo Executivo de Passos Coelho, e que também vai reativar a Pousada da Juventude da Guarda e o Hotel Turismo.

Os candidatos socialistas às próximas autárquicas são o independente Joaquim Bonifácio (Aguiar da Beira), Joaquim Fernandes (Almeida), José Albano Marques (Celorico da Beira), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Manuel Fonseca (Fornos de Algodres). João Agra (Gouveia), Eduardo Brito (Guarda), Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas), Anselmo Sousa (Mêda), Esperança Valongo (Pinhel) e António Dionísio (Sabugal) são outros cabeças de lista às eleições de 1 de outubro. Completam o rol Carlos Filipe Camelo (Seia), Amílcar Salvador (Trancoso) e Jorge Liça (Vila Nova de Foz Côa).