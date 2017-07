Secção: Sociedade

PS repete candidatos eleitos para Assembleia Municipal de Belmonte e Juntas de Freguesia

António Dias Rocha oficializou candidatura

Sem levantar o véu sobre a composição da lista do PS à Câmara de Belmonte, o candidato António Dias Rocha anunciou oficialmente a sua recandidatura na sexta-feira.

Na ocasião foram também apresentados os cabeças de lista à Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, com os socialistas a candidatarem os eleitos há quatro anos. Paulo Borralhinho concorre novamente à Assembleia Municipal, José Mariano avança para União de Freguesias Belmonte e Colmeal da Torre, Pedro Torrão é recandidato em Caria, David Velho nas Íguias e Carla Cruz em Maçaínhas. A concelhia justificou esta opção dizendo tratar-se de «uma escolha natural», cujo objetivo é «consolidar o projeto que temos vindo a prosseguir, que é um projecto de ganhar o futuro do concelho de Belmonte, de todos e para todos», afirmou António Manuel Rodrigues, presidente da comissão política.

Deste último mandato, o presidente da Câmara destaca o «trabalho feito de promoção e divulgação», nomeadamente na área do turismo e empreendedorismo, que, na sua opinião, mostrou que «há futuro aqui». E é a pensar no futuro que o turismo volta a estar em destaque, sendo uma «linha fundamental» da recandidatura de Dias Rocha, que também pretende «continuar a promover e a divulgar o concelho, e a dizer às pessoas aquilo que é hoje generalizado na política, mas que em Belmonte já vigora há muito: primeiro estão mesmo as pessoas». Também os transportes públicos serão uma questão a resolver para o socialista.

Dias Rocha concorre para «repetir o resultado de 2013», quando o PS teve a maior votação de sempre no concelho, mas avisa que a «conjuntura é diferente de há quatro anos» devido à candidatura do ex-autarca Amândio Melo. António Manuel Rodrigues está, no entanto, confiante num «resultado favorável». Quanto à candidatura de Amândio Melo, António Dias Rocha diz não estar satisfeito, «não porque seja um adversário temível, mas porque acho que não deveria voltar a acontecer tendo em conta a relação que temos, e o que existe, mas a vida é isto, a política é isto». A lista definitiva do PS deverá ser apresentada «a devido tempo» e poderá incluir «algumas mudanças, mas tudo com muita ponderação e calma», adiantou o candidato.