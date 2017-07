Secção: Em Foco

Décimo concurso pôs à prova 79 vinhos de 28 produtores desta região vitivinícola

Beira Interior distingue melhores vinhos no sábado

Resultados serão conhecidos no jantar gala de sábado, na Guarda

No sábado serão conhecidos, na Guarda, os vencedores do décimo Concurso de Vinhos da Beira Interior, mas a organização antecipa que a qualidade geral dos néctares em prova melhorou significativamente.

«Segundo a opinião generalizada de alguns membros do painel de prova que participam neste concurso há alguns anos, há unanimidade em dizer que a qualidade global dos vinhos da Beira Interior melhorou muito, estando ao nível do que se faz noutras regiões portuguesas mais conceituadas», refere Rodolfo Queirós. Para o diretor técnico da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), também os provadores que integraram o júri pela primeira vez ficaram «muito bem impressionados com os nossos vinhos, salientado a frescura característica desta região». A expetativa é que os melhores vinhos a concurso possam obter pontuações próximas dos cem pontos, o que confirmará o salto qualitativo de alguns produtores, mas isso só na gala de sábado se saberá.

Até lá, Rodolfo Queirós aproveita esta décima edição do concurso promovido pela CVRBI, Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA) e Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB) para fazer um balanço do setor. «Nestes dez anos houve uma evolução notável e este concurso permitiu que a salutar concorrência entre os agentes económicos resultasse numa grande evolução qualitativa para todos e com isso toda a região cresceu», considera o responsável. Também o jantar de entrega de prémios é «muito importante» para a promoção regional dos vinhos, «uma vez que restaurantes, comunicação social e distribuidores tem aderido e isso ajuda a criar sinergias», destaca o diretor técnico da CVRBI.

Este ano, 79 vinhos de 28 produtores foram avaliados, em provas cegas, por um júri composto por 15 especialistas e presidido pelo crítico Aníbal Coutinho. O concurso abrangeu néctares tintos, brancos, rosados e espumantes, das colheitas realizadas entre 1999 e 2016, certificados como DOC (Denominação de Origem Controlada) Beira Interior ou Vinho Regional Terras da Beira. Aos melhores serão atribuídas medalhas de ouro (classificações com 88 ou mais pontos), de prata (entre 85 e 87,99 pontos) e ainda a grande medalha de ouro, para o melhor vinho da Beira Interior. A gala final realiza-se sábado nos jardins do antigo solar Teles de Vasconcelos, na Guarda. A CVRBI está sedeada na cidade mais alta e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, onde existem 54 produtores de vinho, dos quais cinco são adegas cooperativas e 49 particulares.