Secção: Atualidade

Álvaro Amaro apresenta listas à Câmara, Assembleia e Juntas no dia 9

Tempo de leitura: 1 m

Álvaro Amaro vai divulgar a sua lista à Câmara da Guarda, bem como todos candidatos à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia, numa festa agendada para dia 9 na Alameda de Santo André.

A apresentação, agendada para as 18 horas, será complementada com um espetáculo do humorista Herman José. Ao que tudo indica, o atual presidente da Câmara, que se recandidata a um segundo mandato, deverá voltar a apostar em Carlos Chaves Monteiro na segunda posição, enquanto Sérgio Costa e Victor Amaral poderão ser o quarto e quinto candidatos, respetivamente.

Se não houver surpresas de última hora, o terceiro lugar estará reservado para a professora Lucília Monteiro, que substitui a centrista Isabel Batista, de saída com o fim da coligação com o CDS-PP. Natural de Vila Fernando (Guarda), a docente de inglês no Agrupamento de Escolas da Sé e irmã do general Pina Monteiro entra na lista como forma de agradecimento de Álvaro Amaro ao Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas pelo seu empenho e apoio à realização das cerimónias do 10 de Junho de 2014 na Guarda.