Secção: Atualidade

PS formaliza candidatos no distrito da Guarda em convenção autárquica

Tempo de leitura: 1 m

Pessoas «sem tiques de arrogância e autoritarismo», são assim os candidatos do PS às próximas autárquicas no distrito da Guarda, segundo António Saraiva, presidente da Federação local.

Os catorze cabeças de lista socialistas foram oficialmente apresentados esta noite, na Guarda, durante a convenção autárquica, em que participou a secretária-geral adjunta do partido. Ana Catarina Mendes sublinhou que a «imagem de marca» do PS e dos seus autarcas é «trabalhar todos os dias para as pessoas e para o seu bem-estar, cumprindo as promessas».

A dirigente nacional apelou ainda à mobilização no distrito para «ganhar mais Câmaras e contribuir para a manutenção da liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias». A iniciativa ficou ensombrada pela falta de mobilização dos militantes, que deixaram muitas cadeiras e mesas vazias.

Os candidatos são o independente Joaquim Bonifácio (Aguiar da Beira), Joaquim Fernandes (Almeida), José Albano Marques (Celorico da Beira), Paulo Langrouva (Figueira de Castelo Rodrigo) e Manuel Fonseca (Fornos de Algodres).

João Agra (Gouveia), Eduardo Brito (Guarda), Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas), Anselmo Sousa (Mêda), Esperança Valongo (Pinhel) e António Dionísio (Sabugal) são outros cabeças de lista às eleições de 1 de outubro. Completam o rol Carlos Filipe Camelo (Seia), Amílcar Salvador (Trancoso) e Jorge Liça (Vila Nova de Foz Côa).