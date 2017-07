Secção: Atualidade

Desfile motard na Guarda

Algumas centenas de motards desfilaram esta tarde pelas ruas da Guarda, no âmbito da XIª concentração do Motoclube da cidade mais alta.

A festa continua até domingo e hoje, além do desfile, há demonstrações de “freestyle” no Bairro do Torrão, nas imediações da sede da coletividade. À noite atuam os 4L e Mão Morta.

Este ano o Motoclube guardense comemora o 31º aniversário e aposta também numa feira motard, que inclui mostra gastronómica, atividades infantis, animação teatral, concurso e exposição de motas transformadas, bailarinas exóticas, provas de vinho, artesanato, tascas de “comes e bebes”, camping gratuito e o sorteio de uma moto.