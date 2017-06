Secção: Atualidade

Vinhos da Beira Interior dão-se a provar no Porto

Tempo de leitura: 1 m

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) está a promover o "À Beira no Porto", para dar a conhecer os vinhos produzidos na região na cidade invicta.

Hoje e amanhã, das 15 às 21 horas, no Museu da Santa Casa da Misericórdia venha saborear, há mais de 120 vinhos de 10 produtores para provar e comprar. Participam a 2.5 Vinhos de Belmonte/Anselmo Mendes Vinhos, Adega de Pinhel, Adega do Fundão, Baraças Wines, Beira Serra Vinhos, Monte Barbo, Quinta do Cardo, Quinta dos Currais, Quinta dos Termos e Vinhos Almeida Garrett. A entrada é livre.