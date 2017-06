Secção: Atualidade

Festival da biodiversidade já começou em Fornos de Algodres

Tempo de leitura: 2 m

A artista de landart Patrícia Oliveira foi a primeira a entrar em ação no Fornos de Algodres Biodiversity Festival, que começou hoje.

Até domingo estão programados concertos, petiscos em tabernas e várias atividades direcionadas para a temática da biodiversidade. A primeira edição tem três momentos altos: a Landart (Serra da Esgalhada), por Patrícia Oliveira; o Narciso do Mondego World Music (praia fluvial de Juncais) e um seminário ambiental.

O grupo Os Red e o DJ Overule atua esta noite no palco montado na praia fluvial de Juncais. No sábado o dia começa cedo (9h30) com o seminário “Educação Ambiental – Educar para agir” no Centro Cultural Dr. António Menano, que contará com a participação de várias instituições que vão partilhar as suas experiências em matéria de biodiversidade.

O acampamento abre ao início da tarde com a passagem de vários animais pelo recinto para um contacto mais próximo do público. A meio da tarde poderá conhecer o ofício do vidro, da olaria e da tecelagem ou ainda experimentar os jogos tradicionais celtas. A finalizar a tarde há “O Lobo e os Celtas” e “A história da falcoaria ao longo dos tempos” com voo livre de águia.

Ao princípio da noite haverá uma sessão de narração da lenda de três elementos “A terra, o Ar e a Água” e ainda a encenação do culto ao Deus Bandua, seguindo-se a atuação de Albaluna e Archyback. O fecho da noite ficará a cargo do DJ The Boss.

O último dia do Biodiversity Festival tem o seu ponto alto a meio da tarde de domingo com dois espetáculos musicais dos “Alanos” e “Tranglomango”.