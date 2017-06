Secção: Desporto

Futebol

Guarda com uma vitória no Torneio Lopes da Silva

Tempo de leitura: 2 m

Após três jornadas, a equipa sub-14 da Associação de Futebol da Guarda soma duas derrotas tangenciais e uma vitória no Torneio Lopes da Silva, que está a decorrer em Elvas numa organização da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No sábado, os guardenses perderam 1-0 com a seleção da AF Bragança num jogo muito disputado e no domingo voltaram a sair derrotados pela margem mínima frente à AF de Beja. Após deixar boas indicações nos dois primeiros desafios, a formação da Guarda venceu 2-0 a congénere de Portalegre na segunda-feira e conseguiu um resultado moralizador para o resto da competição que termina amanhã. Ontem, após o fecho desta edição, a seleção guardense defrontou Angra do Heroísmo e hoje joga com a equipa da Madeira – que partilhava a liderança da prova com o Porto. A final do torneio está agendada para amanhã. Alinham pela AF Guarda os jogadores Pedro Costa, Rodrigo Pina e Diogo Costa (todos do NDS); Leonardo Costa, João Diamantino e João Madeira (todos da ED Gouveia); Pedro Pinto, Tomás Silva e Vasco Figueiredo (todos da AD São Romão); Rodrigo Nunes e Gonçalo Nascimento (ambos da ADRC Aguiar da Beira); Rafael Caçador e Bernardo Silva (ambos do Sp. Celoricense); Rodrigo Cachinho (Sp. Mêda); João Cabral (Os Pinhelenses); David Santos (GD Trancoso); Ricardo Pires (Figueirense) e Marco Vinhas (Sp. Sabugal).

Promovida com o apoio da AF Portalegre, esta é a maior competição de formação organizada anualmente em Portugal, juntando cerca de 400 atletas em representação das 22 seleções das Associações de Futebol regionais e distritais.