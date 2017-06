Secção: Desporto

Presidente José Mendes assume a manutenção como principal objetivo para a nova época

Sp. Covilhã inicia nova época com cinco reforços

Tempo de leitura: 3 m

Fábio Martins (ex-Sporting), Vítor São Bento (ex-Nacional), João Dias (ex-Santa Clara), Renato Reis (ex-Aves), Reigones (formado no clube) e Touré (ex-Bragança) foram as novidades no arranque dos trabalhos

O Sporting da Covilhã deu segunda-feira o pontapé de saída na preparação da nova época com seis reforços. A apresentação da equipa oitava classificada da IIª Liga na última temporada teve lugar no complexo desportivo municipal.

O clube tem um orçamento de cerca de 850 mil euros e o plantel deverá ficar completo dentro de duas semanas. No primeiro treino da pré-época marcaram presença quinze jogadores, dos quais cinco são reforços: o guarda-redes Vítor São Bento (ex-Nacional), o defesa João Dias (ex-Santa Clara), os médios Fábio Martins (ex-Sporting) e Renato Reis (ex-Aves) e o avançado Touré (ex-Bragança). Por sua vez, Reigones, formado no clube, assinou contrato profissional e vai integrar o plantel principal. Da última época transitam os guarda-redes Igor Araújo e Igor Rodrigues; os defesas Zarabi e Joel; os médios Gilberto e Diarrá; e os avançados Medarious e Bilel (que regressa do Sporting após empréstimo). À experiência estarão o defesa Pedro Amador (ex- Belenenses), os médios Simon (ex-Miami United, Estados Unidos), Zobir (ex-El Khala, Argélia) e o avançado Mata (ex-Orthez, França). Filipe Gouveia mantém-se no comando técnico, tendo como adjuntos Nelson Carvalho, Luciano Vítor e Leandro Monteiro.

Neste primeiro dia de trabalho, o presidente José Mendes assumiu a manutenção como principal objetivo para a nova época. «Temos que o garantir o mais rapidamente possível, pois não é tarefa fácil na IIª Liga. Por isso, queremos fazer um campeonato bom, tranquilo, e vamos lutar pelos melhores lugares. Mas também pretendemos chegar o mais longe possível nas taças de Portugal e da Liga, tal como na última temporada», afirmou o dirigente. José Mendes acrescentou que o plantel «é bom, tem qualidade e esperamos que fique fechado dentro de poucos dias», tendo sublinhado que, por falta de apoios, «não é possível ambicionar pela subida de divisão». Por sua vez, Filipe Gouveia declarou que «estes são os atletas que queria para construir uma equipa forte e coesa com vista a um campeonato tranquilo».

Na pré-época o Covilhã vai treinar no complexo desportivo, onde também jogará as primeiras partidas da temporada, por causa das obras de requalificação do Estádio Santos Pinto – que ficará disponível em outubro. Nesta fase o plantel estagiará duas semanas nas Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, e tem agendados vários jogos de preparação. No sábado os “leões da Serra” defrontam uma seleção distrital de Castelo Branco no complexo desportivo (10 horas). A partida será seguida de um almoço convívio oferecido pela direção aos sócios, adeptos e simpatizantes do clube. No dia 5 haverá nova partida com adversário a designar, pois o Académico de Viseu cancelou participação, e três dias depois o Covilhã joga com o Santa Clara em Paredes. A 12 de julho os serranos viajam até Seia para defrontar o Feirense (17 horas) e no dia 15 (17 horas) realiza-se o jogo de apresentação aos sócios com o Desportivo das Aves, recém-promovido à Iª Liga. O primeiro encontro oficial da nova época acontece a 23 de julho, data da primeira eliminatória da Taça da Liga, enquanto o campeonato da IIª Liga arranca a 6 de agosto.