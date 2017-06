Secção: Cultura

Cinema

ICA leva filmes a Fornos e Foz Côa

Fornos de Algodres e Vila Nova de Foz Côa voltam a integrar o roteiro da iniciativa “Cinema Português em Movimento”, iniciativa que começa hoje em Monsanto (Idanha-a-Nova).

Até 25 de agosto, a quinta edição deste projeto do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) que leva filmes portugueses a localidades de doze concelhos com pouca ou nenhuma oferta cinematográfica também vai passar, entre outros, por Arronches, Vouzela, Oleiros e Murça. Estão programadas 53 exibições ao ar livre de filmes como “O amor é lindo... porque sim”, de Vicente Alves do Ó; e “Jacinta”, de Jorge Paixão da Costa; aos quais se juntam películas já exibidas em edições anteriores, como “Os gatos não têm vertigens”, de António-Pedro Vasconcelos; e “Capitão Falcão”, de João Leitão. Em cartaz estão ainda a curta-metragem “Amélia & Duarte”, de Alice Guimarães e Mónica Matos, e a comédia “Refrigerantes e canções de amor”, de Luís Galvão Teles. Este ano, está prevista a projeção em complemento de episódios gravados por Tiago Pereira no projeto “A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria”, de registo da música portuguesa de tradição oral. De acordo com o ICA, este programa soma, desde a primeira edição, mais de 17 mil espetadores em 190 sessões.