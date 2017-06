Secção: Política

Independente Sónia Fonseca é a aposta do Bloco à maior freguesia do distrito da Guarda, Marco Loureiro é o candidato à Assembleia Municipal

BE concorre pela primeira vez à Junta de Freguesia da Guarda

Tempo de leitura: 2 m

Jorge Mendes apresentou os dois candidatos na sede distrital do Bloco

O Bloco de Esquerda (BE) vai concorrer pela primeira vez à Junta de Freguesia da Guarda e aposta na independente Sónia Fonseca.

Apresentada na segunda-feira, a candidata tem 31 anos, é natural da Guarda e técnica de design de equipamento, sendo atualmente gerente de uma loja de uma multinacional na cidade mais alta. «Apesar da minha pouca intervenção política ao longo dos anos, achei ser o momento de aceitar este desafio», disse Sónia Fonseca, para quem são precisos novos protagonistas, «com novas ideias, garra e determinação». A cabeça de lista à maior Junta de Freguesia do distrito garante que a sua candidatura «não será apenas para preencher lugar» e compromete-se a estar mais próxima dos guardenses: «Vamos estar na rua para apresentar iniciativas e projetos que possam dar mais relevo à concretização do direto à mobilidade», revelou, acrescentando que o seu objetivo é lidar com o cidadão e «não ficar atrás de uma secretária, como é costume».

Sónia Fonseca revelou que outras das suas lutas será «defender o ambiente e o espaço público», tendo sublinhado que o BE estará «à altura do desafio na Câmara, na Assembleia e na Junta». A lista completa do partido será apresentada, em princípio, na segunda semana de julho. Na segunda-feira, o Bloco também confirmou que Marco Loureiro, coordenador distrital e deputado municipal, vai ser o candidato à Assembleia Municipal da Guarda. Com 36 anos, o cabeça de lista é natural de Viseu, mas reside na Guarda «há pelo menos 13 anos». É licenciado em Animação Sociocultural pelo IPG e empresário na área de gestão de eventos e restauração. Marco Loureiro afirmou que o BE vai «estar na luta para eleger muitos mais deputados municipais, reforçar muito mais a votação» e com isso ajudar a candidatura de Jorge Mendes à Câmara.

«Todas as esperanças para uma Guarda diferente, para uma Guarda que queira dar uma oportunidade a quem tem visões diferentes estão depositadas» no independente de 60 anos e antigo presidente do IPG, considerou o cabeça de lista. Na sua opinião, a Assembleia Municipal é um órgão que é «sistematicamente menosprezado», pelo que defende que «será importante reforçar os seus poderes, bem como aproveitar os mecanismos que o próprio órgão prevê na lei para pressionar o executivo».