Centro Académico Clínico das Beiras já tem Conselho Diretivo

Os membros do Conselho Diretivo do Centro Académico Clínico das Beiras (CACB) tomaram posse na quarta-feira, numa cerimónia realizada na Faculdade de Ciências da Saúde da UBI. O professor Luís Taborda Barata, também presidente daquela faculdade, foi o escolhido para liderar este Conselho por um período de três anos.

O CACB foi criado através de uma portaria dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e da Saúde, em abril deste ano, e concentra representantes do Centro Hospitalar Cova da Beira, Unidades Locais de Saúde da Guarda e Castelo Branco, o Centro Hospitalar Tondela-Viseu, a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e os Institutos Politécnicos de Castelo Branco, Guarda e Viseu. De acordo com a lei, o CACB tem como objetivo «promover a investigação e o ensino na área das ciências da saúde, nas vertentes da medicina, da enfermagem e das tecnologias ligadas à saúde». E tem quatro eixos estratégicos, que passam por modernizar e qualificar a educação em saúde; originar cuidados de saúde de qualidade a partir da contribuição das ciências da saúde e dos serviços de ação médica das unidades de saúde, desenvolver cuidados integrados inovadores com base na articulação entre cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados, e ainda desenvolver projetos colaborativos de investigação com reforço da cooperação nacional e internacional.