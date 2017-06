Secção: Em Foco

Região solidária com vítimas de Pedrógão Grande

Tempo de leitura: 1 m

Em Fornos de Algodres, a Quinta do Mondego, o Foral-Cooperativa Agrícola e o município juntaram-se à Ordem dos Médicos Veterinários, que apelaram à necessidade de ração e medicamentos para animais domésticos e feno e alimentos para animais de produção, nas zonas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande. Neste sentido, a Quinta do Mondego decidiu contribuir com 150 fardos de feno. A este gesto associou-se a Foral - Cooperativa Agrícola de Fornos de Algodres que também enviou sacos de ração e o município de Fornos de Algodres que providenciou o transporte.

No Sabugal, o município lançou uma campanha solidária e fez um apelo aos sabugalenses para que entregassem na Biblioteca Municipal lençóis e atoalhados, todo o tipo de vestuário (incluindo roupa interior) e produtos de higiene pessoal. Em Figueira de Castelo Rodrigo, o município procedeu à entrega de donativos, enviando nomeadamente produtos de higiene e diversos artigos farmacêuticos considerado como urgentes na zona da tragédia.

Já os municípios do Fundão, Celorico da Beira, Covilhã, Mêda, Pinhel e Trancoso manifestaram o seu voto de pesar através das redes sociais ou por comunicado e a disponibilidade para outro tipo de colaborações que possam ser consideradas necessárias.